Daniel Băluță, atac devastator la Ciucu: „Domnul Primar General continuă stilul deja consacrat, acela de baron. Baronul Münchhausen!”

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a lansat un nou atac virulent la adresa primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, pe care îl acuză de ipocrizie și incompetență în gestionarea transportului public și a problemelor orașului.

„Domnul Primar General continuă stilul deja consacrat, acela de baron. Baronul Münchhausen! Ne vorbește despre reforma STB, în timp ce, împreună cu PNL și cu USR, a condus această societate comercială până în punctul imploziei.”, a scris Băluță într-o postare pe rețelele de socializare, ironizând declarațiile lui Ciucu despre reformarea Societății de Transport București (STB).

Daniel Băluță, atac devastator la Ciucu: „Cât de ipocrit poți să fii, să ceri reformarea unei societăți, dar și un audit pentru o entitate pe care chiar tu ai condus-o în ultimii 6 ani?”

Edilul Sectorului 4 îl acuză pe Ciprian Ciucu că, alături de PNL și USR, a condus STB „până în punctul imploziei” și că solicitarea unui audit este un gest politic ipocrit.„Cât de ipocrit poți să fii, să ceri reformarea unei societăți, dar și un audit pentru o entitate pe care chiar tu ai condus-o în ultimii 6 ani? Cât de ipocrit poți să fii, domnule Ciucu, să crezi că din banii oamenilor vei plăti un audit cu ajutorul căruia să-ți reglezi conturile în propriul partid politic?”, a mai transmis Băluță.

Băluță trage un semnal de alarmă: „Orașul cade pe noi, suntem sufocați de trafic”

Totodată, acesta l-a acuzat pe primarul general că a eșuat „lamentabil” în primele luni de mandat și i-a cerut fie să-și dea demisia, fie „să se apuce de treabă”.

„Până unde vreți să ajungeți, domnule Ciucu? Trăiți într-un film, într-o comedie neagră pe care o regizați execrabil, un film care nu are nici început, nici sfârșit.Domnule Ciucu, în nici 3 luni de zile ați eșuat lamentabil!Domnule Ciucu, aveți două opțiuni: Fie să vă recunoașteți neputința și să vă depuneți mandatul, cu lacrimile și suspinele care deja vă caracterizează existența, fie să vă apucați de îndată de treabă.Spectacolul pe care îl oferiți este de-a dreptul grotesc. Orașul cade pe noi, suntem sufocați de trafic. Oamenii îngheață de frig în case, plătesc pentru ceea ce nu primesc, iar dumneavoastră faceți figurație și stați toată ziua pe Facebook.”, a transmis Daniel Băluță.„Opriți-vă! Mi-e rușine de rușinea dumneavoastră…”, a încheiat Daniel Băluță.

