Politica· 1 min citire
Iranul refuză negocierile cu SUA: „Putem continua războiul cât vrem”
4 mar. 2026, 11:59
Actualizat: 4 mar. 2026, 11:59
Iranul refuză negocierile cu SUA
Articol scris de Scris de Realitatea de Suceava
Sursă: realitatea.net
Iranul refuză orice negocieri cu Statele Unite și afirmă că poate continua războiul în Orientul Mijlociu atât timp cât este necesar.
Iranul nu intenționează să negocieze cu Statele Unite și poate continua luptele în Orientul Mijlociu atât timp cât este necesar, a declarat Mohammad Mokhber, consilier apropiat al fostului lider suprem Ali Khamenei, pentru televiziunea de stat.
Potrivit lui Mokhber, Iranul „nu are încredere în americani și nu există nicio bază pentru negocieri cu ei”. El a adăugat că țara sa „poate continua războiul atât cât dorește”.
Citește și:
- 11:56 - Ședință cu scântei în coaliție. Liderii se contrează pe bugetul pe 2026
- 11:35 - Avocatul Poporului ar putea bloca reformele de administrație ale lui Bolojan dacă sesizează CCR: „Ordonanța este în analiza noastră”
- 09:58 - Rusia a atacat Ucraina cu 149 de drone
- 08:41 - Donald Trump: Iran ar fi atacat primul dacă SUA nu ar fi intervenit în războiul din Orientul Mijlociu
Urmărește știrile Realitatea de Suceava și pe Google News