Cutremur în România, marți dimineață. Unde s-a produs seismul și ce magnitudine a avut

Articol scris de Scris de Realitatea de Suceava

Sursă: realitatea.net

Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 pe scara Richter s-a produs în noaptea de marți spre miercuri, la ora 2:09, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul s-a înregistrat la o adâncime de 136 de kilometri și a fost resimțit ușor în mai multe localități din apropiere. Epicentrul a fost localizat la 43 km de Focșani, 57 km de Buzău, 69 km de Sfântu Gheorghe, 79 km de Brașov și 91 km de Ploiești. Cutremurele din zona Vrancea, situată la intersecția a trei plăci tectonice, sunt frecvente și reprezintă cea mai activă regiune seismică din România.

Mai multe articole despre cutremur , Romania , seism , magnitudine