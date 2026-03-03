Prins a treia oară cu permisul suspendat și arestat

Un bărbat de 41 de ani din Frasin a fost reținut pentru 24 de ore după ce polițiștii l-au prins din nou la volan cu permisul suspendat. Este a treia abatere constatată în cazul său.

Polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier al Poliției Orașului Gura Humorului au continuat cercetările pentru o faptă comisă pe 24 februarie 2026. La data de 2 martie 2026, oamenii legii l-au reținut pe Silvestru-Ionel R. și l-au introdus în arestul IPJ Bistrița-Năsăud.

Bărbatul conducea un autoturism Mitsubishi pe DJ 177A, în zona localității Doroteia. El avea permisul de conducere, categoriile AM, B1 și B, emis de autoritățile spaniole, suspendat din 26 septembrie 2025.

Polițiștii l-au oprit în trafic în cadrul unui plan de acțiune pentru verificarea anvelopelor de iarnă. L-au testat cu aparatul etilometru, iar rezultatul a fost negativ. Verificările în bazele de date au confirmat că dreptul de a conduce era suspendat.

Oamenii legii continuă cercetările pentru infracțiunea de conducere pe drumurile publice a unui vehicul având exercitarea dreptului de a conduce suspendată, faptă prevăzută de articolul 335 alineatul 2 din Codul Penal. Dosarul penal a fost întocmit de polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Gura Humorului.