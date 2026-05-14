Creștere alarmantă a cazurilor de varicelă în rândul adulților: avertismentul medicilor

Tot mai mulți români ajung la medic cu varicelă, iar specialiștii atrag atenția că boala nu mai afectează doar copiii. Deși, în cele mai multe cazuri, evoluția este ușoară, la adulți pot apărea complicații grave. Medicii spun că virusul se transmite extrem de ușor și avertizează că perioada în care bolnavii nu au simptome favorizează răspândirea rapidă a infecției.

Medicii avertizează că varicela rămâne una dintre cele mai contagioase boli, cu o rată de transmitere extrem de ridicată. Chiar dacă cei mai expuși sunt copiii, în ultima perioadă au început să apară mai multe cazuri și în rândul adulților, mai ales după contactul cu persoane bolnave din familie. Primele semne pot fi ușor confundate cu o răceală obișnuită.

„În primul rând, avem perioada de incubație a bolii care variază în aproximativ, să spun așa, două-trei săptămâni. În toată perioada aceasta, pacientul este asimptomatic, nu prezintă niciun simptom. Pacientul, ca și perioadă de debut a bolii, pacienții prezintă simptomatologie nespecifică, ca o răceală: dureri de mușchi, de oase, stare generală alterată, tuse, febră”, declară medicul Octavian Tăbăcaru .

În cazul copiilor, boala trece de cele mai multe ori fără probleme majore. Situația se poate complica însă în cazul gravidelor și a persoanelor cu imunitate scăzută.

„Complicația cea mai frecventă care poate să apară la adulți este pneumonia variceloasă, care poate duce, în lipsa tratamentului, la insuficiență respiratorie și, bineînțeles, poate duce la deces”, mai spune medicul.



Specialiștii spun că vaccinarea rămâne cea mai sigură metodă de prevenție.

„Este însă un vaccin opțional, nu face parte din schema obligatorie a Ministerului Sănătății. El poate fi administrat ulterior la copii după vârsta de un an”, a precizat specialistul.



Medicii avertizează că varicela nu trebuie tratată cu superficialitate. Prezentarea târzie la medic poate face diferența dintre o formă ușoară și una care pune viața în pericol.