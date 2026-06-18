Actualitate· 1 min citire

Compania care deține Realitatea Plus a dat în judecată mai mulți membri CNA. PHG Media Invest cere sechestru pe averea lor

Realitatea PLUS

Realitatea PLUS

Realitatea de Suceava
Scris deRealitatea de Suceava
Publicat18 iun. 2026, 12:52
Actualizat18 iun. 2026, 13:01

PHG Media Invest, compania care deține televiziunea Realitatea Plus, a dat în judecată mai mulți membri ai CNA și solicită aplicarea unui sechestru asigurator pe averile lor.

Pe fondul nedreptăților la care a fost supus postul Realitatea Plus, compania PHG Media Invest a inițiat o acțiune în instanță împotriva unor membri actuali ai Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), printre care Valentin Jucan, Monica Gubernat și Mircea Toma.

Acțiunea îi vizează și foști membri ai instituției care au orchestrat presiuni asupra Televiziunii Poporului.

Astfel, în cadrul acestui demers juridic reprezentanții PHG Media Invest au solicitat și instituirea unor măsuri de tip sechestru asupra bunurilor membrilor CNA menționați anterior.

Acest demers vine în contextul în care Realitatea Plus a supusă în repetate rânduri unor presiuni din partea CNA.

Cel mai relevant exemplu invocat este decizia de suspendare a licenței, ulterior contestată și anulată prin hotărârea Curții de Apel București.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Realitatea Pluscna

Urmărește știrile Realitatea de Suceava și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe