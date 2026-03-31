Cod Galben de inundații pentru județele Botoșani și Iași: risc uriaș de scurgeri pe versanți. Avertismentul hidrologilor

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis marți dimineață o avertizare Cod Galben pentru pentru râuri din județele Botoșani și Iași, unde sunt posibile scurgeri importante pe versanți, creșteri de debite și depășiri ale cotelor de atenție, până marți, la prânz.

Potrivit hidrologilor, avertizarea se aplică râurilor din bazinul hidrografic Miletin – sectorul aval de S.H. Nicolae Bălcescu – amonte Acumularea Hălceni, în județele Botoșani și Iași. Specialiștii anunță scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, cu potențial de inundații locale, precum și creșteri de debite și niveluri ce pot depăși cotele de atenție.

Cauzele avertizării și intervalul de manifestare

Atenționarea este determinată de precipitațiile înregistrate în ultimele 24 de ore, de cele prognozate și de propagarea apelor în bazinele afectate. Fenomenele sunt așteptate în intervalul: 31 martie, ora 01:30 – 31 martie, ora 12:00.

Recomandări pentru populație

INHGA precizează că situația hidrometeorologică este în continuă evaluare, iar prognoza hidrologică va fi actualizată în funcție de evoluția fenomenelor. Instituțiile responsabile sunt îndemnate să urmărească atent evoluția situației, în conformitate cu Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase.