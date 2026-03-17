Actualitate· 1 min citire

Cădere de la înălțime pe un șantier din Rădăuți. Muncitor cu fracturi grave

17 mar. 2026, 20:07
Articol scris de Realitatea de Suceava

Un muncitor a fost rănit după ce a căzut de pe o schelă metalică de la aproximativ 3 metri, pe un șantier de pe strada Valea Seacă din municipiul Rădăuți.

Accidentul s-a produs în timpul programului de lucru. Bărbatul, angajat al unei firme din Rădăuți, monta schela la un imobil în construcție când a alunecat și a căzut. Un membru al familiei l-a transportat cu mașina personală la Spitalul Municipal „Sf. Dr. Cosma și Damian” Rădăuți, unde medicii i-au acordat îngrijiri. Diagnosticul preliminar indică fractură de coloană cervicală și fractură de claviculă.

Poliția Municipiului Rădăuți a fost sesizată imediat după accidentul de muncă și a trimis o echipă la fața locului pentru verificări.

Citește și:

Mai multe articole despre

accident de munca, radauti, schela

Urmărește știrile Realitatea de Suceava și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate