Cădere de la înălțime pe un șantier din Rădăuți. Muncitor cu fracturi grave
Un muncitor a fost rănit după ce a căzut de pe o schelă metalică de la aproximativ 3 metri, pe un șantier de pe strada Valea Seacă din municipiul Rădăuți.
Accidentul s-a produs în timpul programului de lucru. Bărbatul, angajat al unei firme din Rădăuți, monta schela la un imobil în construcție când a alunecat și a căzut. Un membru al familiei l-a transportat cu mașina personală la Spitalul Municipal „Sf. Dr. Cosma și Damian” Rădăuți, unde medicii i-au acordat îngrijiri. Diagnosticul preliminar indică fractură de coloană cervicală și fractură de claviculă.
Poliția Municipiului Rădăuți a fost sesizată imediat după accidentul de muncă și a trimis o echipă la fața locului pentru verificări.
