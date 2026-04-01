Bărbat din Marginea arestat pentru 30 de zile pentru conducere sub influența alcoolului și cu permisul anulat
Judecătoria Rădăuți a decis miercuri arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui bărbat din Marginea, cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis și sub influența alcoolului, în recidivă postcondamnatorie.
Incidentul a avut loc pe 28 martie 2026, în jurul orei 16:50, când bărbatul a fost surprins conducând un autoturism în apropierea municipiului Rădăuți, având o alcoolemie de 2,25 g‰ și permisul anulat.
Procurorul a început urmărirea penală pentru cele două infracțiuni. Inițial, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar pe 1 aprilie Parchetul a cerut arestarea preventivă, măsură admisă de instanță.
Ancheta continuă pentru clarificarea tuturor circumstanțelor și stabilirea răspunderii judiciare. Parchetul reamintește că inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție și de drepturile procesuale prevăzute de lege.
