Bancnote false din "fabrica" de la Suceava, folosite la cumpărarea de telefoane de ultimă generație în București și Ilfov
Falsurile erau de bună calitate (foto: Politia Romana)
Ramificațiile uriașei „fabrici de bani” de la Suceava au ajuns și în București și Ilfov. Potrivit anchetatorilor, banii falși erau „spălați” prin cumpărarea de telefoane de ultimă generație sau chiar droguri. Polițiștii au reținut deja alți doi suspecți și continuă cercetările.
De la sfârșitul lunii februarie au fost înregistrate 12 cauze penale (7 în București și 5 în Ilfov), având același mod de operare: cumpărare de telefoane mobile de ultimă generație cu bancnote contrafăcute de 100 de euro, de același tip ca cele din imprimeria clandestină din județul Suceava, arată sursele citate.
Joi, ofițeri din cadrul SCCO Ilfov și BCCO București au identificat și capturat un bărbat și concubina sa, care ar fi pus în circulație bancnotele contrafăcute.
Cei doi au fost duși la audieri.
Anterior, trei români și un italian au fost prinși în Sofia, Bulgaria, cu două autoturisme în care aveau sume uriașe de bani, dar și un kilogram de cocaină. Banii falși, tipăriți pe o hârtie specială adusă din Spania, au ajuns, potrivit surselor, nu doar în România, ci și în Bulgaria. Este vorba de peste 2,4 milioane de euro, în bancnote false de 100 și 50 de euro, fabricate într-un spațiu clandestin din Suceava.
Citește și:
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Suceava și pe Google News