Amenzi de 100.000 lei la balastiere din Suceava
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Suceava au organizat o acțiune pentru prevenirea și combaterea activităților ilegale din domeniul exploatării agregatelor minerale.
La controale au participat specialiști din Administrația Bazinală de Apă Siret, Garda Națională de Mediu, Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava și Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon. Echipele mixte au verificat și petiții aflate în lucru la nivelul poliției.
Au fost controlați 9 agenți economici. În urma verificărilor, polițiștii au aplicat 6 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 100.000 de lei, pentru încălcarea legislației privind gospodărirea apelor, protecția mediului și regimul ariilor protejate.
Acțiunea a vizat perimetre de exploatare din albiile râurilor Moldova, Suceava și Suha, dar și exploatări din terase, amenajări piscicole și iazuri.
În cazul unui agent economic, verificările continuă. Reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu și ai autorității miniere vor stabili măsurile legale după finalizarea controlului și analizarea documentației.
