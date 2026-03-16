Accident rutier în Suceava: un bărbat a ajuns la spital după ciocnirea dintre un microbuz și o mașină

Un microbuz și un autoturism s-au ciocnit luni dimineață pe drumul dintre Marginea și Rădăuți, în județul Suceava. Trei persoane au fost implicate în accident, una dintre ele fiind transporată la spital. În urma impactului, traficul rutier este complet blocat.

Un accident rutier s-a produs luni dimineață în judeţul Suceava, între loclalităţile Margine şi Rădăuţi.

Conform ISU Suceava, accidentul s-a produs între un autoturism şi un microbuz, fiind implicate trei persoane. O victimă, bărbat, monitorizată de către echipajul SMURD este transportată la spital pentru investigaţii suplimentare şi tratament de specialitate.

Traficul rutier în zonă este blocat pe ambele sensuri.

La accident intervin pompierii militari din cadrul Detaşamentului Rădăuţi cu o autospecială pentru descarcerare şi o ambulanţă SMURD B2.