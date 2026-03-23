2 persoane reținute pentru infracțiuni silvice, în județul Suceava

În cursul acestei zile, polițiștii din cadrul IPJ Suceava, Serviciul Ordine Publică - Biroul Protecția Fondului Forestier și Piscicol, sub coordonarea directă a unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, au continuat activitățile de cercetare penală și de administrare a materialului probator într-un dosar penal complex privind infracțiuni la regimul silvic și alte acte ilicite asociate.

Având în vedere gravitatea faptelor săvârșite, caracterul continuat al acestora, organizarea și persistența infracțională a persoanelor implicate, valoarea prejudiciului cauzat și impactul asupra mediului, în cauză a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore față de două persoane, un bărbat de 48 de ani din comuna Vama, jud. Suceava, administrator al unei societăți economice din orașul Frasin, respectiv un bărbat de 38 de ani din orașul Frasin, angajat al unității economice.

Cei doi au fost încarcerați într-un Centru de Reținere și Arestare Preventivă.

În fapt, s-a reținut faptul că cei doi ar fi săvârșit sau au fost implicați în săvârșirea a cel puțin 47 de acte infracționale privind transportul ilegal a cca. 1000 metri cubi material lemnos în valoare de cca. 100.000 Euro, dar și depozitarea fără documente și forme legale a aproximativ 2500 metri cubi lemn in valoare de peste 100.000 Euro.

Actele infracționale la regimul silvic au fost realizate și prin săvârșirea unor infracțiuni conexe, în special infracțiuni de fals informatic.

Cerectările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

1. ,,transportul cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase neînsoțite de avizul de însoțire a materialelor lemnoase sau fără proveniență legală în volum de peste 20,1 mc, faptă prevăzută de art. 151 alin. 2 lit. c din Legea 331/2024;

2. „transportul cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase neînsoţite de avizul de însoțire a materialelor lemnoase sau fără provenienţă legală, în volum de peste 20,1 mc, faptă prevăzută de art. 151 alin. 2 lit. b din Legea 331/2024;

3. „introducerea, modificarea sau ștergerea de date informatice în sistemul informațional integrat pentru păduri” faptă prev. si ped. de art. 149, alin. (1) din Legea 331/2024 Noul Cod Silvic;

4. „deținerea în depozite de către operatorul economic sau comerciant a unui volum total de materiale lemnoase pentru care diferența în plus sau în minus dintre volumul stocului fizic și volumul stocului scriptic, înregistrat în sistemul informațional integrat pentru păduri, depășește 20% raportat la stocul scriptic, dar nu mai puțin de 10 metri cubi” faptă prev. si ped de art. 151, alin. (1) din Legea 331/2024 Noul Cod Silvic.

În cursul zilei de mâine, 24.03.2026, cele două persoane reținute urmează să fie prezentate de către procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava instanței competente cu propunere de emitere a mandatelor de arestare preventivă.

Cercetările sunt continuate în cadrul dosarului penal sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.