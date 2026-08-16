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O nouă alertă la Marea Neagră. Resturi de dronă observate de pe plaja Modern din Constanța VIDEO

FOTO/ARHIVĂ

FOTO/ARHIVĂ

Scris deIulian Budusan
Publicat16 aug. 2026, 10:51
Actualizat16 aug. 2026, 12:36
SursăRealitatea.Net

O nouă intervenție de urgență are loc pe litoralul românesc, după ce un cetățean a apelat numărul unic de urgență 112 pentru a semnala prezența unui obiect suspect în Marea Neagră.

Potrivit primelor informații, ar fi vorba despre un element provenit dintr-o dronă, care plutește la o distanță de aproximativ 1,5 kilometri de linia țărmului, în dreptul plajei Modern din Constanța.

Garda de Coastă a a trimis o ambarcațiune la fața locului

Imediat după primirea apelului de urgență, autoritățile au declanșat procedurile specifice pentru verificarea situației din teren. O navă din cadrul Gărzii de Coastă (Grupul de Nave Constanța) a fost trimisă în spațiul maritim indicat pentru a localiza și identifica obiectul suspect.

În funcție de natura componentei descoperite, la fața locului pot fi mobilizate echipe specializate de scafandri EOD (Explosive Ordnance Disposal) din cadrul Forțelor Navale pentru neutralizare sau recuperare în condiții de siguranță.

Situația este atent monitorizată de structurile de securitate, iar autoritățile urmează să ofere detalii suplimentare după ce ambarcațiunea va ajunge la coordonatele transmise prin 112.

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