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Un bărbat şi-a prins picioarele într-un utilaj al staţiei de epurare

Accident tragic la Suceava

Accident tragic la Suceava

Scris deStoica Marian
Publicat16 aug. 2026, 11:54
Actualizat16 aug. 2026, 11:55
Sursărealitatea.net

Victima grav rănită a fost transportată de urgență la SJU Suceava.

Un accident de muncă s-a produs la o stație de epurare din municipiul Suceava. Un bărbat în vârstă de 39 de ani a fost grav rănit după și-a prins picioarele într-un utilaj, transmite, duminică, purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Suceava, Dan Teodorovici.

„La locul intervenţiei s-au deplasat pompierii militari cu autospeciala de descarcerare şi un echipaj de prim ajutor însoţiţi de o ambulanţă tip C de la SAJ. Pacientul prezenta traumatism prin strivire la nivelul ambelor membre inferioare cu amputaţie la nivelul coapsei drepte şi șoc hemoragic”, a precizat oficialul SJA.

După extragerea din utilaj şi stabilizare, pacientul a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Suceava, menționează Agerpres.

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