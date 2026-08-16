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Actualitate· 1 min citire
Un bărbat şi-a prins picioarele într-un utilaj al staţiei de epurare
Accident tragic la Suceava
Publicat16 aug. 2026, 11:54
Actualizat16 aug. 2026, 11:55
Sursărealitatea.net
Victima grav rănită a fost transportată de urgență la SJU Suceava.
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