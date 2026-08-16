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Se circulă bară la bară pe DN1, între Predeal și Valea Prahovei

Trafic aglomerat pe DN1 / Foto: IPJ Brașov

Trafic aglomerat pe DN1 / Foto: IPJ Brașov

Scris deStoica Marian
Publicat16 aug. 2026, 11:59
Sursărealitatea.net

În acest sens, pentru asigurarea unei bune fluențe, Poliția Rutieră a constituit dispozitive de informare a participanților la trafic

Ca urmare a valorilor de trafic ridicate existente la acest moment pe DN1 circulația se desfășoară îngreunat pe sensul de mers Brașov către București, începând cu stațiunea Predeal.

În acest sens, pentru asigurarea unei bune fluențe, Poliția Rutieră a constituit dispozitive de informare a participanților la trafic în mai multe puncte de interes, respectiv:

* în municipiul Brașov, zona Dârste, ieșire către Predeal;

* în Stațiunea Predeal, la intersecția DN 1 cu DN73A și

* la intersecția DN 73 cu DN 73A, în stațiunea Râșnov.

Pentru scăderea timpilor de așteptare pe DN 1, oamenii legii recomandă conducătorilor auto să utilizeze următoarele rute alternative:

– DN 1A (Brașov – Săcele – Cheia – Ploiești);

– DN 73 (Bran – Câmpulung – Pitești) sau

– DN 71 (Sinaia – Târgoviște – București).

De asemenea, pentru a diminua riscul producerii de incidente în trafic, polițiștii transmit conducătorilor auto să evite manevrele de depășire riscante, să manifeste prudență în trafic, să păstreze o distanță de siguranță față de autovehiculul din față și să respecte indicațiile polițiștilor aflați în teren.

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