Advertising
Actualitate· 1 min citire
Se circulă bară la bară pe DN1, între Predeal și Valea Prahovei
Trafic aglomerat pe DN1 / Foto: IPJ Brașov
Publicat16 aug. 2026, 11:59
Sursărealitatea.net
În acest sens, pentru asigurarea unei bune fluențe, Poliția Rutieră a constituit dispozitive de informare a participanților la trafic
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 13:19ANM: 17 județe sub Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate pe parcursul zilei de luni
- 11:54Un bărbat şi-a prins picioarele într-un utilaj al staţiei de epurare
- 11:41Alertă de secetă. Dunărea atinge noi minime la intrarea în România până săptămâna viitoare
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Suceava și pe Google News