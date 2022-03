Rusia este dispusă să continue războiul împotriva Ucrainei, fiind pregătită să susțină agresiunea armată până pe 9 mai. Este termenul pe care Moscova și l-ar fi propus pentru a încheia așa-numita „operațiune specială”. În continuare, orașe importante ale Ucrainei sunt distruse de bombardamentele zilnice. Proiectilele rusești cad peste cartiere de locuințe, centre comerciale, școli și spitale. În timp ce Moscova susține că operațiunea militară specială din Ucraina se desfășoară conform planului, militarii trimiși la război nu mai au mâncare sau combustibil pentru vehicule.

O altă noapte, noi bombardamente. În orașul Kiev s-au auzit din nou explozii puternice, noaptea trecută.

Nici lângă aeroportul din Harkov bombardamentele rușilor nu s-au oprit.

În Nikolaev, șeful Administrației Regionale de Stat a publicat un videoclip cu cea de-a zecea înfrângere a invadatorilor ruși.

The head of the #Nikolaev Regional State Administration Vitaly Kim published a video of the 10th defeat of the #Russian invaders in #Chornobaevka.

Ucraina a acuzat Moscova că a luat cu forța sute de mii de civili din orașele ucrainene distruse în Rusia. Avocatul poporului ucrainean spune că unii ar putea fi folosiți ca „ostatici” pentru a face presiuni asupra Kievului să se predea. Peste 400 de mii de persoane, inclusiv 84 de mii de copii, ar fi fost luate împotriva voinței lor. Ca semn de solidaritate, drapelul ucrainean va flutura oficial deasupra New York-ului.

The Ukrainian flag will now officially fly over New York. This is how the largest #US metropolis demonstrates its solidarity with #Ukraine.

Peste 10 milioane de oameni și-au părăsit locuințele din Ucraina, de la începutul războiului, iar mai mult 3,5 milioane au fugit din țară. Rusia ar fi pierdut aproape 16 mii de soldați pe frontul ucrainean.