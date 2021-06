Primarul Ion Lungu a declarat într-o conferinţă de presă, miercuri, că procesiunea cu moaştele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava din această primăvară a contribuit la scăderea cazurilor de COVID-19 din municipiu.

„Ne-a păzit Dumnezeu aici, în Suceava. Am simţit acest lucru încă din primăvară când s-a ieşit cu Sfântul pe străzi. Am avut o procesiune şi pentru această pandemie. Vin oameni la mine şi îmi spun: ştiţi domnule primar, eram la spital, când a ajuns Sfântul în curtea spitalului am simţit că am prins puteri. M-am însănătoşit. Toate au contribuit într-un fel sau altul. Mulţumim lui Dumnezeu că astăzi suntem într-o stare de normalitate în Suceava, dar lucrurile se pot întoarce oricând (…) Eu sunt un om credincios. Cred în Dumnezeu. Dumnezeu lucrează prin oameni”, a spus Lungu, conform Agerpres.

Totuşi, primarul consideră că, în ciuda faptului că în municipiul Suceava nu sunt cazuri de COVID-19, este bine ca oamenii să fie prudenţi şi să se vaccineze pentru a se evita un eventual nou val al pandemiei.

„Eu sunt un om prudent de felul meu. Este bine să suflăm şi în iaurt. Aţi văzut ce uşor se pot întâmpla anumite lucruri, apar unele focare (…) Deşi suntem la această cotă de zero cazuri lucrurile nu au trecut. Se ştie că în perioada de vară pandemia este mai blândă cu noi. Să fim prudenţi, să vedem ce se întâmplă în perioada rece”, a spus Lungu.

În opinia primarului Sucevei, va trebui menţinută starea de alertă în ţară.

Sursa: Realitatea de Suceava