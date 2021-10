Potrivit acestuia, România a devenit un exemplu negativ la nivel internațional, iar rata scăzută de vaccinare se vede în spitalele supraaglomerate.

„Suntem într-o situație dramatică. Cum am ajuns aici? Prin nevaccinare, prin lipsa de încredere în mesajul nostru, al medicilor. Țara noastră a ajuns un exemplu negativ la nivel internațional. Organizația Mondială a Sănătății trimite o delegație în România să înțeleagă ce se întâmplă, de ce într-o țară cu acces la toate vaccinurile posibile avem o rată de vaccinare așa scăzută. Consecința directă o vedem noi în spitale: sunt supraaglomerate cu infecții COVID, nu mai putem face față cazurilor noi, avem un număr enorm de mare de decese evitabile. Subliniez acest lucru, decese evitabile, pacienți care au murit și nu trebuia să moară. Resursa umană, corpul medical, este sub o presiune uriașă, suntem obosiți, suntem copleșiți, tratăm pacienți în corturi și containere. Trebuie să recunoaștem, să ne asumăm că avem resurse limitate”, a declarat Daniel Coriu, duminică seara, la un post TV.

Anterior acestei declarații, președintele CMR a afirmat, într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS, că va susține ”cu toată tăria” sancționarea oricărui medic prin suspendarea exercitării profesiei, dacă medicul prezintă în spațiul public teorii care nu sunt validate științific, iar prin informațiile transmise poate duce în eroare populația în privința stării de sănătate și periclita sănătatea publică.