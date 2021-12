„Este și concluzia la care am ajuns și eu uitându-mă la profilul curbei epidemiologice de la începutul anului, când am avut un vârf. Acest vârf nu a putut să fie un val pentru că am avut școlile închise. Închiderea școlilor a amânat valul cu o lună (…)”, a spus Jurma.

Întrebat dacă, mergând pe această ipoteză, este posibil să se amâne vârful valului 5, epidemiologul a răspuns: „S-ar putea să fie impactul mai mic pentru că oamenii ar putea să vadă dacă vorbim de o variantă mai blandă. Momentan nu avem motive să credem că ar fi mai blandă (varianta Omicron – n.r.).

În Anglia, am văzut că numărul de spitalizări au început să crească, mai ales în zona Londrei. Acolo, infectările cu noua variantă sunt deja la aproximativ 40%.

Deci e prematur să tragem concluzia că va fi mai puțin agresivă. Dacă e pe jumătate mai puțin agresivă, dar se răspândește mai repede, vom avea mai multe decese. Este acest joc între agresivitate și răspândire. De aceea nu avem motive să ne relaxăm. De aceea tot mai multe țări iau măsuri de precauție. Măcar prima săptămâna după Sărbători nu ar fi o problemă să se înceapă online”, a arătat Octavian Jurma.

Reacția sa vine după ce mai mulți experți în sănătate publică și-au exprimat părerea că școlile trebuie închise două săptămâni imediat după Sărbătorile de iarnă. Aceștia au și o explicație în privința acestui fapt. Mai exact, unitățile de învățământ vor fi un mijloc de răspândire a virusului după petrecerile de Crăciun și Revelion. De altfel, vom asista la o creștere a numărului de cazuri, iar tulpină Omicron are nevoie de mai puțîn de o luna să devină dominantă.

Reamintim faptul că, la noi în țară, sunt deja 8 cazuri confirmate și alte probe în curs de secvențiere. În plus, specialiștii avertizează că numărul morților din valul cinci va fi mai mare decât cel din valul patru.