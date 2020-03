Primaria Generala a lansat o cerere pentru obtinerea de noi spatii pentru carantina, in contextul epidemiei de coronavirus, primind un numar semnificativ de oferte de la mai multe hoteluri dintre care 24 sunt situate in Bucuresti. Doar ca hotelurile isi vor pune camerele la dispozitie contra cost. Iar Primaria Bucuresti a ales sa gazduiasca oamenii in carantina, printre altele, la hotelurile Phoenicia Express si Expocenter din Bucuresti. Proprietarul Phoenicia este Mohammad Murad. Mohammad Murad, proprietarul hotelului Phoenicia Express, a declarat ca a fost contactat direct de catre viceprimarul Aurelian Badulescu si primarul Sectorului 1 Daniel Tudorache pentru a le pune la dispozitie o unitate hoteliera pentru ”un centru de izolare”. La Expocenter pretul convenit este de 50 de euro pe camera, dar la Phoenicia lucrurile au ramas la mica intelegere… ca majoritatea proprietatilor achizitionate de Maurad de la stat! scrie realitateafinanciara.net

Ajuns medic si om de afaceri milionarul libanez Mohammad Murad a imbratisat de curand si o cariera in televiziune fiind participant ca investitor la emisiunea „Imperiul Leilor” difuzata de o cunoscuta televiziune nationala. Ceea ce este mai putin stiut este ca numele lui Mohammad Murad si al fratelui acestuia Ahmed Murad au fost des pomenite in informatiile privind afacerile mafiei arabe din anii 90 in Romania.

Dincolo de profilul de investitor in turism se naste in mod firesc intrebarea cu ce bani a devenit libanezul proprietar pe fostele active ale turismului romanesc si cum? Autoritatile redeschid rand pe rand dosarele privind instrainarea patromoniului UTC care a ajuns in buna masura pe mana lui Mohammad Murad, dar iau la purecat si firmele fantoma care renoveaza hotelurile cumparate de acesta. De curand, Murad a intrat pe mana procurorilor in calitate de martor pentru a explica daca stie ca firmele care ii dau la cheie hotelurile fac evaziune fiscala… evident ca e o chestiune de timp pana a se devoala beneficiarul final!

In primele doua decenii de dupa revolutie fratii Murad erau prezentati ca si doi traficanti de tigari care au devenit unelte financiare in mainile unor politicieni si securisti romani. Acum sunt prezentati ca si model de business.

„In categoria arabilor controversati se regaseste Mohammad Murad, patronul retelei de restaurante Spring Time, al fabricii de conserve Mandy, al firmei de constructii Triumf si al celor sase hoteluri Perla Majestic. Numele lui a aparut in presa legat de contrabandele cu tigari de la inceputul anilor ‘90.”, scrie hotnews.ro in 2005. (https://www.hotnews.ro/stiri-arhiva-1230577-arabii-din-romania-radiografie-completa.htm)

Murad, „frate” cu sp-Agathon

Veniti in Romania inainte de 1989, fratii libanezi Ahmad si Mohammad Murad au reusit sa se capatuiasca dupa Revolutie cu ajutorul unor TIR-uri de tigari si cafea de contrabanda. In prezent, ei sint proprietarii lantului de restaurante Spring Time, ai hotelurilor Perla-Majestic din Mamaia, Olimp si Jupiter, precum si ai altor hoteluri.

Potrivit ziarului „Romania libera”, fratii Murad au fost monitorizati de antitero pentru ca provin din Libanul de Sud, zona cunoscuta ca loc de recrutare a gherilelor islamiste si pentru simpatizarea organizatiei „Amal”, aripa politica a miscarii Hezbollah. Apropierea lor de PSD este dovedita si de prezenta fostului presedintele Ion Iliescu la inaugurarea Hotelului Majestic din Mamaia.

Murad, cotat nu de mult ca fiind „cel mai tare investitor strain de pe litoral”, era un apropiat al fostului ministru al turismului din guvernerea PSD, Dan Matei Agathon, care obisnuia sa-l prezinte in anumite cercuri ca fiind „fratele sau”.

Mare business! Cum sa treci pe numele tau tot patrimoniul UTC?

Opt hectare de teren s-au vandut in Mamaia, la pretul de 8 dolari/mp, in perioada 2001-2003. Beneficiarul acestei suprafete a fost cetateanul libanez Mohammad Murad, patronul lantului Spring Time.

