Lovitură pentru milionarul care s-a dus să se infecteze intenționat cu COVID-19, în localitatea focar Bărbulești, din județul Ialomița! După ce au văzut ce a făcut Viorel Cataramă, procurorii i-au deschis dosar penal.

Viorel Cataramă: „După ce m-am îmbrățișat cu acele persoane, m-am izolat singur la domiciliu pentru două săptămâni. Nu contest că virusul există și că poate afecta anumite persoane. Nu poți bloca economia unei țări și să crești numărul de șomeri doar pentru un virus. În România, în aceste zile, este exclusă intrarea în spitale a pacienților fără alte probleme decât coronavirus. ”

Vă reamintim că omul de afaceri, în vârstă de 65 de ani, susținea încă de ieri imunizarea de grup recurgând la o variantă neobișnuită pentru a se infecta, după ce trei spitale cu pacienți COVID-19 i-au refuzat cererea.

„Eu am facut cerere la trei spitale din București pentru a mă infecta voluntar, am primit raspunsuri negative sau nu am primit deloc raspuns, astfel incât am găsit varianta într-o localitate cu foarte multe persoane infectate cu coronavirus, cu grad mare de risc”, mai preciza omul de afaceri.