Ministrul Educaţiei, Ligia Deca, a declarat, marţi, la Piteşti, că la nivel naţional mai sunt sub 200 de unităţi de învăţământ cu grupuri sanitare în curte, iar ministerul are fondurile necesare prinse în buget astfel încât această problemă să poată fi rezolvată în acest an.

„Anul acesta avem alocate fonduri în bugetul Ministerului Educaţiei de aproximativ 30 de milioane de lei, ceea ce acoperă în mare măsură cele sub 200 de unităţi de învăţământ care au grupul sanitar în curte. Vorbim despre un procent de sub 10% faţă de ce aveam acum câţiva ani. Progresul a fost unul constant, în fiecare an numărul a scăzut semnificativ (…). Dacă autorităţile publice locale se mobilizează pentru a accesa aceşti bani, eu cred că în acest an putem rezolva problema şcolilor cu grup sanitar în curte. Nu putem să facem noi aceste lucrări pentru a aduce grupuri sanitare în incinta şcolilor, dar am luptat pentru a avea în bugetul Ministerul Educaţiei banii pentru ca autorităţile publice locale să încheie acest capitol care nu ne face cinste”, a precizat ministrul Ligia Deca.

Aceasta a adăugat că „administraţiile liberale, în general, miniştrii liberali ai Educaţiei au investit timp şi efort tocmai pentru a dispărea acest fenomen”.

Ministrul Educaţiei, Ligia Deca, a fost prezentă marţi în judeţul Argeş şi a susţinut o conferinţă de presă la sediul PNL Argeş.

AGERPRES