În urmă cu un aproape un an, agențiile de pariuri online introduceau în ofertă cotele pentru alegerile prezidențiale. Conform previziunilor de atunci, actualul secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoană, era marele favorit, cu o cotă de 2,50.

Ei bine, a trecut aproape un an, iar Mircea Geoană își consolidează poziția. Cota lui a scăzut la 1,65. Ceea ce înseamnă că este văzut de bookmakeri cu șanse mult mai mari la prezidențiale, față de acum un an. Dacă în martie 2023, Nicolae Ciucă (PNL) era pe locul 2, cu o cotă de 5, acum acesta a ajuns pe locul 5, cu o cotă de 10. Locul 2 este ocupt de actualul premier, Marcel Ciolacu (PSD). Acesta are o cotă de 5. Surpriza vine de pe locul 3, acolo unde este poziționat liderul AUR, George Simion, cu o cotă de 8. Pe locul 4 se află Laura Codruța Kovesi, procurorul șef al Parchetului European. Aceasta a primit de la bookmakeri o cotă de 10.00.

Cotele oferite de agenția online BETANO: