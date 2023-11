Sunt sătulă de scandal fără substrat și atacuri la persoane care au construit. Nu ca altele care au purtat lupte cu ciorile și și-au petrecut mandatele în instantă, cu hotărâri judecătorești dubioase. Sunt sătulă de administratori care nu vor să lase nimic bun bucureștenilor, ci vor sa ia tot ce are orașul mai bun. Știu că am fost criticată, dar mă simt nevoită să îi iau apărarea fostului primar general.

Am văzut cu toții un București care a înflorit și a fost curățat de Firea. Acum este sufocat gunoaie, blocat în trafic și care face frigul în mandatul lui Nicușor Dan. Înțeleg ca e campanie, dar oamenii buni ar trebui să nu se mai atace, ci sa se consulte. Sunt sigura că Firea și Pandele ar fi dispusi sa dea consultații gratis pentru oricine ar vrea să construiască un oraș mai bun, o comunitate și o țară mai bună, dar si mai curate. Prviti la ce a facut Pandele în Voluntari, cât a construit: facilitati pentru familiile cu copii, dar si pentru oamenii de afaceri. Asta înțeleg prin administrație: a fi un bun gospodar, care să lași în urma ta lucruri extraordinare, care aduc cinste fiecărui cetățean. București e un oraș care are în continuare nevoie de dragoste și dedicare, nu doar din partea locuitorilor ci, mai ales, din partea celor care se ocupă de destinul său. Nu uitați, mâine, la ora 11 va astept in fata ambasadei Ucrainei sa protestam pașnic, sa ne unim in rugaciune, sa fim alături de mitropolitul jar si fratii noștri din Ucraina, sa cerem ca drepturile lor, drepturile fraților noștri romani la credința si la viața sa fie respectate! Îl astept alături de noi si pe premierul Ciolacu, cel care a fost tras pe sfoara de Zelenski, a fost pacalit ca drepturile romanilor vor fi respectate!

Suntem in post, dragi romani, si acum e momentul sa arătam ca suntem buni si ne apărăm romanii si credința noastră in bunul Dumnezeu! Dacă nu ne vom face auziți mâine si lucrurile nu se vor schimba in bine pentru parintele Jar si romanii noștri din Ucraina, vom cere sa oprim sprijinul financiar către Ucraina! Sprijin care falimenteaza România oricum. Sa ii ascultam mesajul părintelui jar de astăzi, mâine când noi vom protesta in fata ambasadei, parintele va fi in sala de judecată. Sper din toată inima sa fie lăsat in libertate, ca sa se poată îngriji in continuare de toate sufletele care ii spun tata! Astăzi, în platoul emisiunii noastre îl avem pe edilul sectorului 3. Discutăm cu Robert Negoiță despre problemele orașului, dar și despre soluțiile care pot fi aplicate. Sunt Alexandra Păcuraru și vă invit, ca de obicei, să ne dăm mâna cu demnitate pentru România suverană!