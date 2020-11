Dezvăluiri în exclusivitate la Realitatea PLUS: Fostul vicepremier Gabriel Oprea, ministru al Apărării, ministru de Interne, om care a negociat majorități și a decis în România, spune adevărul! La 11 ani de la noaptea alegerilor, în sufrageria lui Gabriel Oprea intră o echipă de televiziune. Realitatea Plus a realizat un interviu în exclusivitate cu Gabriel Oprea în care arată ce s-a întâmplat în acea noapte la masa la care au stat Coldea, Maior, Kovesi. Gabriel Oprea a povestit în exclusivitate, la „Legile Puterii”, ce s-a întâmplat cu doctoratul lui Coldea, pentru că exemplarul care era depus la Biblioteca Națională s-a făcut invizibil odată cu acuzațiile e plagiat.

Oprea: Am fost profesor la Academia de Poliție si am pus umarul alaturi de alti oameni si alaturi de colegi la crearea Scolii doctorale de Informații si Securitate din cadrul Academiei de Informatii. Înainte sa fiu acuzat ca sunt analfabet, am ajutat, s-a creat scoala de doctorat de informații si securitate; s-a dat cladirea si denumirea, am avut onoarea sa am printre doctoranzi pe Timofte, Ion Marin, chiar pe dl Coldea, alti ministri sau oameni de Securitate; oameni care au controlat serviciile de Securitate.

Alexandra: Apropo de dl Coldea, teza d-lui nu se regaseste nicaieri. Exista acea teza?

Oprea: Dincolo de speculatii sau alte lucruri, dl Coldea a fost adjunct al SRI 12 ani, ca si Timofte sau alti adjunti, a avut posibilitatea sa aiba o teza de doctorat, toate parghiile sa aiba o teza de doctorat foarte buna, si din experienta de pe teren. O teza se pastreaza la scoala doctorat. Una la doctorand, una la Biblioteca natională si una la conducătorul de doctorat. Da, un exemplar este la mine. Uitati-l aici!

Teza pe care o are Gabriel Oprea este un exemplar al documentului dispărut din spațiul public imediat după acuzațiile de plagiat. Lucrarea de la Biblioteca Națională s-a evaporate după ce Biblioteca Universității Politehnica a cerut-o împrumut, iar presa a scris că cel care a orchestrat întregul schimb între biblioteci a fost ministrul Mihnea Costoiu, apropiat al lui Florian Coldea.

Întrebat de teza sa de 218 pagini, fostul șef SRI nu a comentat acest subiect niciodată.

Alexandra: Si care e motivul pentru care a disparut?

Oprea: O teza de doctorat foarte buna, nu are niciun motiv dl Coldea sa nu aiba o teza buna; nu stiu motivul nu sunt racordat la aceste speculatii.

A plagiat Coldea?

Oprea: Eu v-am aratat teza, nu stiu, nu cred astfel de speculatii; un om care a avut toate parghiile;

Directorul general interimar al Bibliotecii a sesizat Parchetul; sesizarea a venit ca lucrararea a disparut, imprumut catre biblioteca Politehnicii.

Eu sustin ca are o lucrare buna, e la mine in biblioteca, eu nu vad motive ca Florian Coldea sa isi ascunda lucrarea.

În acest caz, a fost formulată o plângere penală privind dispariția lucrării. Însă un procuror de la Sectorul 3 a decis clasarea dosarului. Motivul? Nimic nu a fost găsit în neregulă de procurorul de caz care a scris în ordonanța de clasare faptul că tezele de doctorat pot fi împrumutate între biblioteci. Florian Coldea a făcut parte dintre cei 24 de doctoranzi care au susținut tezele sub coordonarea fostului ministru Gabriel Oprea.

Dezvăluirile au fost făcute de Oprea din cea mai cunoscută sufragerie din România. Cea în care se spunea că o celulă de criză formată din oameni din servicii și principalele structuri ale statului, ar fi influențat votul la prezidențiale în anul 2009.Pentru prima data, Gabriel Oprea este decis să vorbească despre toate acestea. Realitatea Plus i-a lansat provocarea în ziua în care și-a lansat candidatura ca independent la parlamentare.

Alexandra: Aici cu dl Geoana. Unde?

Oprea: Cu dl Geoana. La o intalnire. Cu dl general Chelaru, la fel seful Statului Major general. Aici este o intalnire. Am fost si seful GIS-ului, Grupul Interministerial Strategic. La Craiova a fost o intalnire. La fel, in Afganistan impreuna cu presedintele Basescu.

Ca sa stiti am fost in 4 guverne de stanga, cu doi premieri: Adrian Nastase si Victor Ponta si in 3 guverne de dreapta, cu 2 premieri: Emil Boc si Ungureanu. Am fost de 3 ori vicepremier pentru Securitate nationala, de 5 ori ministru, de 3 ori vicepremier si o data prim ministru.

Alexandra: Dle Oprea, astazi v-ati lansat candidatura ca independent. Foarte lume s-a intrebat ce ati putea dovedi si ce ati putea face pentru această societate si nu ati putut face in cei 15 ani.

Oprea: Pai in primul rand plec de la faptul ca eu am facut-o. Deci cea mai importanta lege pentru militarii si politistii romani s-a dat in 2015 cand eram vicepremier pe securitate si am indeplinit functia de premier si am trecut acea lege fara niciun vot impotriva in Parlamentul Romaniei si promulgata de presedintele Romaniei, o lege foarte buna, reparatorie pentru securitatea nationala a Romaniei. Dupa plecarea guvernului Ponta din care faceam parte, din noiembrie 2015 incepand cu guvernul Ciolos si cu celalalte guverne au mutilat aceasta lege. Da, mi-au cerut colegii din asociatii militari, politisti si mai ales din Bucuresti sa revin si din Parlament… acolo poti sa ajuti sa stiti restul sunt vorbe.

(…)

Nu e usor, e foarte greu nu mai voiam sa candidez, dar nu mai puteam sa refuz. Sunt un luptator, ma bat si vreau sa fac… n-am cum sa spun nu ca sa stiti.

Alexandra: De 11 ani lumea se tot intreaba ce s-a intamplat in sufrageria dvs. Sunteti de acord sa spuneti romanilor adevarul?

Oprea: Vreau sa va spun un lucru. Am invatat de la … nu sunt nici gazetar, am stilul meu cateodata e inteles, cateodata nu ca orice militar din ministerul apararii nationale, fac această precizare. Vorbesc in primul rand de ce este curat pentru Romania. Am invățat de la maestrul Cristoiu de exemplu cand cineva spune ceva sa-i dai o replica cel putin ca altfel … vreau sa limpezesc toate lucrurile. Mai mult va invit in sufrageria lui Oprea. Eu nu stiu daca pot sa aduc senzational de va promit aduc adevarul. Va spun si limpezesc toate aceste lucruri poate am gresit ca nu le-am limpezit.