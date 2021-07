Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor – IPJ Suceava au emis trei ordine de plasare în adăpostul administrat de Asociația Casa lui Patrocle pentru trei cabaline abandonate, aflate în situație de risc generată de temperaturile crescute dar și de rănile fizice prezentate.

Cei trei cai beneficiază acum de adăpost, îngrijire medicală și hrană, în paralel fiind continuate și cercetările în cadrul dosarului penal întocmit de polițiști.

La data de 13.07.2021, Poliția municipiului Suceava a fost sesizată prin apel 112 de către un angajat angajat de pază la o societate comercială despre faptul că a surprins mai mulți bărbați care încărcau în trei căruțe fier vechi din incinta societății. Totodată apelantul a precizat că făptuitorii au abandonat atelajele și au dispărut din zona respectivă.

La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Poliției municipiului Suceava și la o distanță de cca. 150 metri de strada Plaiului au fost identificate abandonate trei atelaje hipo, fiecare tractat de câte un cal. În căruțe au fost identificați mai mulți saci încărcați cu fier vechi.

Au fost solicitați și polițiștii și medicul veterinar din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor, fiind evaluată situația animalelor care prezentau răni, erau deshidratate și se aflau într-o stare de vulnerabilitate având în vedere temperaturilor ridicate.

În acest context, conform Legii 205/2004, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor au emis trei ordine de plasare în adăpost pentru cele trei cabaline.

În prezența polițiștilor, caii au fost preluați de către Asociația Casa lui Patrocle și transportați la adăpostul special amenajat în urma operaționalizării legii privind protecția animalelor.

Polițiștii reamintesc că au fost instituite noi instrumente legislative, care asigura posibilitatea instituirii de urgență a unui mecanism de protejare a animalelor aflate intr-o situație de pericol. Polițiștii pot emite ordin de plasare a animalului in adapost.

Prin intermediul O.U.G. 175 din 2020 pentru completarea unor acte normative cu incidență in protecția animalelor, a fost reglementat ordinul de plasare a animalului in adăpost, acesta constituind un instrument administrativ conferit polițistului, în vederea inlăturării unui pericol iminent indreptat impotriva animalelor.

Conform noilor prevederi legale, polițiștii din cadrul Poliției Române care, in exercitarea atribuțiilor de serviciu, constată că un animal se află intr-o situație de pericol emit, de indată, ordin de plasare a animalului in adapost pentru o perioada de 45 de zile.

Prin animal aflat intr-o situatie de pericol se intelege animalul aflat in oricare dintre urmatoarele situații:

a) animal care a fost rănit sau schingiuit; b) animal care a fost implicat în lupte intre animale sau cu animale; c) animal domestic sau animal salbatic captiv asupra căruia a fost practicat tirul; d) animal folosit pentru dresajul altor animale sau pentru a controla agresivitatea altor animale; e) animal domestic expus forțat la temperaturi foarte ridicate ori foarte scazute; f) animal din speciile ecvidee, bovine, ovine si caprine aflat, fără supraveghere, pe căile de circulațiepublică.

Polițiștii constată existența situației de pericol pe baza evaluarii situației de fapt și a stării fizice a animalului care rezultă, după caz, din:

a) constatarea directa si consemnarea celor constatate intr-un inscris ori inregistrarea celor constatate cu mijloace tehnice; b) declaratiile persoanelor implicate in activitatile desfasurate cu privire la situatiile de pericol sau ale persoanelor care au asistat la activitatile respective sau au cunostinta despre desfasurarea acestora; c) inregistrari video sau audio ori fotografii, indiferent de provenienta acestora; d) inscrisuri, inclusiv cele de natura mesajelor sau publicarilor in mediul electronic si/sau de telefonie mobila; e) fisa de observatie clinica intocmita de un medic veterinar.

Ordinul de plasare a animalului in adapost se pune in executare de indată de catre personalul care asigura prestarea serviciilor publice de adapostire a animalelor ce fac obiect al ordinului de plasare in adăpost, in prezența polițistului care l-a emis.

Sursa: Realitatea de Suceava