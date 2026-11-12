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România, victorie clară în fața Macedoniei de Nord la debutul precalificărilor pentru EuroBasket 2029

România, victorie clară în fața Macedoniei de Nord

România, victorie clară în fața Macedoniei de Nord

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Scris deStoica Marian
Publicat12 nov. 2026, 09:18
Sursărealitatea.net

Naționala feminină de baschet a României a debutat cu o victorie, 73-52 cu Macedonia de Nord, în precalificările pentru EuroBasket 2029. Katy Armanu a marcat 15 puncte.

Naționala feminină de baschet a României a început cu dreptul campania de precalificare pentru FIBA Women's EuroBasket 2029. Tricolorele au învins reprezentativa Macedoniei de Nord cu scorul de 73-52, într-o partidă disputată în Sala Polivalentă Rapid din București, în prima etapă a Grupei C.

România a dominat prima repriză

Echipa pregătită de Cătălin Tănase a avut un debut excelent de partidă și a controlat jocul încă din primele minute. România a câștigat categoric primul sfert, cu 21-4, iar la pauza mare avea un avantaj consistent, scorul fiind 45-18.

Macedonia de Nord a încercat să revină în meci după pauză și a câștigat sfertul al treilea cu 21-10. Totuși, baschetbalistele României au gestionat avantajul în ultima perioadă de joc și au obținut o victorie la 21 de puncte diferență: 73-52.

Katy Armanu, principala marcatoare a României

Un rezultat remarcabil a fost reușit de Katy Armanu, sportivă originară din Brașov, care a fost cea mai bună marcatoare a naționalei României, cu 15 puncte.

În clasamentul marcatoarelor tricolorelor au urmat Teodora Manea, cu 10 puncte, și Nicolett Orban, cu 9 puncte.

De asemenea, Ana Vîrjoghe a contribuit cu 7 puncte și 7 recuperări, în timp ce Alina Podar a încheiat partida cu 6 pase decisive.

Următorul meci al României este cu Estonia

Pentru naționala feminină de baschet urmează o nouă confruntare în Grupa C. România va întâlni Estonia, în deplasare, la Tallinn, pe 17 noiembrie.

Miza campaniei este calificarea în faza secundă a precalificărilor pentru EuroBasket 2029. Doar câștigătoarea Grupei C va obține accesul în următoarea etapă a competiției.

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