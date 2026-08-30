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Sport· 1 min citire
Nae Ungureanu va fi înmormântat, duminică, lângă Ilie Balaci
Nae Ungureana / FOTO: Universitatea Craiova
Publicat30 aug. 2026, 11:29
Sursărealitatea.net
Sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului fotbalist a fost depus vineri la Stadionul “Ion Oblemenco”
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