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Sport· 1 min citire
Marius Baciu, imperturbabil în fața ultimatumului patronului: „Echipa contează mai mult”
FOTO: Profimedia
Antrenorul celor de la FCSB reacționează calm după remiza cu Petrolul, punând interesul grupului deasupra viitorului său pe banca tehnică.
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