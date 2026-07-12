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Doliu în fotbalul portughez: fostul atacant Manú a murit la 43 de ani, într-un accident rutier

Emanuel Jesus Bonfim Evaristo/ Facebook FC Alverca

Emanuel Jesus Bonfim Evaristo/ Facebook FC Alverca

Realitatea de Suceava
Scris deRealitatea de Suceava
Publicat12 iul. 2026, 14:00
Actualizat12 iul. 2026, 14:26
SursăRealitatea.Net

Lumea fotbalului portughez a primit o veste tragică: Manú, fostul atacant al echipelor Benfica și FC Alverca, a murit sâmbătă într-un accident rutier, la vârsta de 43 de ani. Clubul care l-a format, FC Alverca, a transmis un mesaj de condoleanțe și l-a descris drept unul dintre cele mai importante talente crescute în propria academie.

Manú, fostul fotbalist care a evoluat, printre altele, la Benfica, a murit sâmbătă la vârsta de 43 de ani. Informația a fost publicată inițial de portalul „Flashscore”, iar ulterior FC Alverca (clubul la care și-a început cariera) a confirmat decesul fostului jucător, survenit în urma unui accident rutier produs în zona Sobral, potrivit record.pt.

Manú și-a început cariera la Alverca, unde a făcut o mare parte din parcursul său fotbalistic și unde a debutat în prima ligă portugheză, la începutul anilor 2000.

Prin mesajul oficial transmis după dispariția sa, FC Alverca a subliniat impactul pe care Manú l-a avut asupra clubului și a suporterilor, afirmând că acesta va rămâne mereu în memoria familiei fotbalistice a echipei.

„În acest moment de imensă durere, Futebol Clube de Alverca transmite cele mai sincere condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care au împărțit viața și cariera alături de Manú”, a transmis clubul portughez pe Facebook.

Manú rămâne în amintirea fanilor ca un jucător talentat, format la Alverca, care și-a pus amprenta asupra fotbalului portughez la începutul anilor 2000.

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