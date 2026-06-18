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Cristiano Ronaldo, departe de forma din trecut la Mondiale. Evoluție sub lupă după startul de la CM 2026

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 18 iun. 2026, 18:20

Cristiano Ronaldo a debutat la Campionatul Mondial din 2026 cu o prestație modestă, în remiza Portugaliei, scor 1-1, rezultat care a readus în discuție evoluțiile sale la turneele finale. Deși este unul dintre cei mai mari jucători din istorie, cifrele arată că starul portughez nu a avut niciodată constanță la nivel de Mondial.

Portugalia a început Campionatul Mondial din 2026 cu un rezultat sub așteptări, 1-1 în fața selecționatei RD Congo, într-un meci în care Cristiano Ronaldo a fost din nou în centrul atenției, însă fără să își lase amprenta decisiv asupra jocului.

Căpitanul naționalei lusitane a avut o prestație discretă, cu puține șuturi spre poartă și un procentaj ridicat al paselor reușite, însă fără contribuții decisive pe tabelă, aspect care a alimentat criticile și glumele din spațiul public.

Totuși, debutul din 2026 nu este o excepție în cariera lui Ronaldo la Campionatele Mondiale. De-a lungul timpului, starul portughez a avut starturi modeste la mai multe ediții ale turneului final.

La CM 2006, la doar 21 de ani, Ronaldo a debutat împotriva Angolei, într-un meci câștigat de Portugalia cu 1-0, în care a fost schimbat în repriza secundă și a rămas în statistici doar cu un cartonaș galben. Singurul său gol la acel turneu a venit din penalty, în faza grupelor.

Patru ani mai târziu, la CM 2010, Portugalia a început cu o remiză albă împotriva Coastei de Fildeș, iar Ronaldo a avut din nou o contribuție modestă în debutul competiției, reușind ulterior un gol și o pasă decisivă în victoria clară cu Coreea de Nord.

Nici CM 2014 nu a adus un start mai bun, Portugalia fiind învinsă categoric de Germania, 0-4, într-un meci în care Ronaldo nu a putut influența jocul decisiv. Singurul său moment notabil a venit în ultimul meci din grupă, cu Ghana.

Singura ediție în care Cristiano Ronaldo a avut un impact major constant a fost CM 2018, când a debutat spectaculos cu un hattrick în remiza 3-3 cu Spania și a încheiat turneul cu patru goluri marcate, dar fără contribuții decisive în fazele eliminatorii.

La CM 2022, în Qatar, Ronaldo a început cu un gol din penalty în victoria cu Ghana, însă a încheiat competiția cu un bilanț modest, Portugalia fiind eliminată în sferturile de finală.

Per total, Cristiano Ronaldo a adunat 23 de meciuri la Campionatele Mondiale, cu 8 goluri marcate și 2 pase decisive, având o medie de 0,35 goluri pe meci. Este însă singurul jucător din istorie care a înscris la cinci ediții consecutive ale turneului final.

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