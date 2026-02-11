CFR Cluj şi FC Argeş s-au calificat în sferturile Cupei României
CFR Cluj şi FC Argeş s-au calificat în sferturile Cupei României
Rapid a fost eliminată
Echipele CFR Cluj şi FC Argeş s-au calificat, marţi, în sferturile de finală ale Cupei României, după meciurile cu Rapid, respectiv CS Dumbrăviţa, scrie Realitatea Sportivă.
CFR Cluj şi Rapid au remizat, scor 1-1, dar clujenii merg mai departe.
Pentru CFR a înscris Korenica (66-penalti), iar pentru Rapid a înscris Paşcanu, în minutul 88.
FC Argeş a trecut de CS Dumbrăviţa, scor 2-1, prin golurile reuşite de Brobbey (54) şi Blagaic (60). Pentru Dumbrăviţa a marcat Şeroni (77).
FC Argeş a câştigat grupa A, cu 9 puncte, urmată de CFR Cluj, cu 5 puncte.
Clasată pe locul 3, Rapid a avut 4 puncte, dar nu s-a calificat în sferturi.
Tot în grupa A se joacă miercuri meciul CSM Slatina – FC Metaloglobus, de la ora 14.00.
Miercuri se mai joacă meciurile:
Grupa C
Universitatea Cluj – Oţelul Galaţi, 20:00
Metalul Buzău – Sepsi, 20:00
Sporting Lieşti – Csikszereda, 20:00
Joi, 12 februarie
Grupa D
Concordia Chiajna – FC Botoşani, 18:00
CS Dinamo Bucureşti – Farul Constanţa, 18:00
Dinamo – Hermannstadt, 18:00
Grupa B:
Gloria Bistriţa – UTA Arad, 20:30
Universitatea Craiova – FCSB, 20:30.
