Sport· 1 min citire

Programul play-off-ului din Liga Campionilor UEFA: test de foc pentru Interul lui Chivu în Norvegia

17 feb. 2026, 18:33
Actualizat: 17 feb. 2026, 18:33
Programul play-off-ului din Liga Campionilor UEFA: test de foc pentru Interul lui Chivu în Norvegia

Programul play-off-ului din Liga Campionilor UEFA: test de foc pentru Interul lui Chivu în Norvegia

Articol scris de Realitatea de Suceava

Test de foc pentru Interul lui Chivu în Norvegia

Marți și miercuri se dispută meciurile din prima manșă a play-off-ului pentru calificarea în optimile de finală ale Ligii Campionilor, într-o rundă care propune dueluri spectaculoase și deplasări dificile pentru mai multe formații de top. Printre cele mai complicate misiuni se numără cea a lui Internazionale Milano, care va evolua pe terenul norvegienilor de la Bodø/Glimt.

???? Programul meciurilor – Prima manșă

Marți, 17 februarie

  • ⏰ 19:45 – Galatasaray vs. Juventus

  • ⏰ 22:00 – Benfica vs. Real Madrid

  • ⏰ 22:00 – Borussia Dortmund vs. Atalanta

  • ⏰ 22:00 – AS Monaco vs. Paris Saint-Germain

Miercuri, 18 februarie

  • ⏰ 19:45 – Qarabağ FK vs. Newcastle United

  • ⏰ 22:00 – Bodø/Glimt vs. Internazionale Milano

  • ⏰ 22:00 – Club Brugge vs. Atletico Madrid

  • ⏰ 22:00 – Olympiacos vs. Bayer Leverkusen

Meciurile din manșa a doua sunt programate pe 24 și 25 februarie, când se vor decide echipele calificate în optimile competiției.

✅ Echipe deja calificate în optimi

În faza optimilor de finală și-au asigurat deja prezența primele opt clasate din grupe:

  • FC Barcelona

  • Chelsea

  • Liverpool

  • Tottenham Hotspur

  • Sporting CP

  • Manchester City

  • Arsenal

  • Bayern München

Play-off-ul promite dueluri intense, iar deplasarea Interului în Norvegia este considerată una dintre cele mai dificile provocări ale acestei runde.

Citește și:

Mai multe articole despre

Liga Campionilor, program, inter, chivu

Urmărește știrile Realitatea de Suceava și pe Google News

Mai multe știri din Sport