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Val de turiști pe litoral! Eforie Nord și Sud, luate cu asalt la începutul vacanței de vară

Litoral

Litoral

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 24 iun. 2026, 09:49

Vacanța de vară a copiilor a adus un val important de turiști pe litoralul românesc, iar stațiunile Eforie Nord și Eforie Sud se numără printre cele mai aglomerate destinații din această perioadă. Familiile aleg aceste zone în special datorită prețurilor mai accesibile, mai ales în timpul săptămânii.

Plajele au devenit din nou pline, iar atmosfera este una specifică sezonului de vârf. Potrivit datelor din turism, aproximativ 25% dintre turiștii aflați în prezent pe litoral sunt cazați în Eforie Nord, ceea ce contribuie la gradul ridicat de ocupare al stațiunii.

La prânz, plajele erau deja aglomerate, mulți turiști ajungând direct la mare după drum, odată cu începerea concediului.

În ceea ce privește costurile, un șezlong se închiriază cu prețuri cuprinse între 25 și 50 de lei pe zi. La capitolul mâncare, un meniu al zilei la autoserviri pornește de la aproximativ 35 de lei.

Pentru cazare, tarifele variază în funcție de confort: o noapte la o unitate de 2 stele din Eforie costă în jur de 150 de lei, în timp ce la hotelurile de 3 stele, cu mic dejun inclus, prețul ajunge la aproximativ 390 de lei pentru două persoane.

Meteorologii anunță că apa mării are în jur de 22 de grade în zona Eforie, iar temperaturile aerului vor urca în următoarele zile până la 27 de grade. Totuși, vremea se poate schimba rapid, fiind prognozate ploi, intensificări ale vântului și chiar episoade de grindină în a doua parte a zilei.

Pentru weekend, estimările agențiilor de turism indică o prezență de aproximativ 80.000 de turiști pe litoralul românesc.

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