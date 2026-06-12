Trotinetele electrice fac noi victime în Neamț. Două minore au ajuns la spital cu multiple răni

Două minore în vârstă de 12 ani, din localitatea Tămășeni, județul Neamț, au fost rănite după ce au căzut de pe trotineta pe care circulau împreună. Victimele au fost transportate cu ambulanţa la Unitatea de Primiri Urgenţe Roman.

"Până la sosirea organelor de cercetare la faţa locului, alte două minore, la solicitarea persoanelor implicate în evenimentul rutier, ar fi luat trotineta electrică de la locul producerii accidentului, fără acordul organelor de poliţie şi ar fi dus-o într-un parc. În evenimentul rutier nu au fost implicaţi alţi participanţi la trafic", a transmis, vineri, de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț.

În acest caz, poliţiştii au întocmit dosar penal pentru infracţiunile de vătămare corporală din culpă şi părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ a declarat că de la începutul anului și până acum s-au produs trei accidente cu persoane care circulau pe trotinete electrice.

În primele cinci luni ale anului, poliţiştii rutieri au aplicat 77 de sancţiuni pentru abateri de la normele privind circulaţia pe trotinete.