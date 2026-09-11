Sprijin militar masiv pentru Ucraina: 6,1 miliarde de euro de la UE pentru arme și apărare antiaeriană

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 11 sept. 2026, 15:55

Uniunea Europeană a aprobat o nouă finanțare de 6,1 miliarde de euro pentru apărarea Ucrainei, bani care pot fi folosiți inclusiv pentru achiziționarea unor interceptoare Patriot.

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