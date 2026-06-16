Advertising
Social· 1 min citire
Răzbunare după despărțire! Un tânăr din Timișoara a publicat online imagini intime cu fosta iubită
Poliție
Un tânăr de 20 de ani din Timișoara a ajuns în atenția anchetatorilor după ce ar fi publicat pe internet fotografii intime cu fosta sa iubită, pe fondul unui conflict apărut după încheierea relației.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 17:44Incendiu devastator în Bacău: o familie cu doi copii a rămas fără casă în miez de noapte
- 16:37Fugar căutat de aproape patru ani, capturat în București. Avea de executat peste 18 ani de închisoare
- 15:37Urmărire ca în filme în Suceava! Doi oameni au murit după ce au fugit de un bărbat înarmat cu macete
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Suceava și pe Google News