Peste 200 de controale ale ghiozanelor la școlile din Rădăuți

Poliția și jandarmeria au desfășurat o acțiune comună de prevenție în zona a trei unități de învățământ din Rădăuți, verificând peste 200 de bagaje ale elevilor.
Echipe mixte formate din polițiști ai Biroului Siguranță Școlară, din cadrul Poliției municipiului Rădăuți, și jandarmi ai Inspectoratului Județean de Jandarmerie Suceava au efectuat verificări în intervalul orar 11:00 – 13:00. Acțiunea a vizat zona Școlii Speciale „Sf. Stelian”, a Școlii Gimnaziale „Dimitrie Cantemir” și a Colegiului „Andronic Motrescu”.
La intervenție au participat 9 polițiști și 2 jandarmi. Principalele obiective ale operațiunii au fost prevenirea purtării sau folosirii fără drept de obiecte periculoase, combaterea traficului și consumului de substanțe interzise, reducerea absenteismului școlar și prevenirea delicvenței juvenile.
Bilanțul verificărilor
Forțele de ordine au efectuat 227 de controale asupra bagajelor elevilor. În urma acestor verificări nu au fost descoperite substanțe interzise sau obiecte periculoase.
24 de persoane au fost legitimate pe raza unităților de învățământ;
s-au aplicat 8 sancțiuni contravenționale la regimul circulației rutiere, conform OUG 195/2002, în valoare totală de 2.595 de lei;
administratorii a două spații comerciale din zonă au fost instruiți cu privire la interdicția legală de a vinde minorilor băuturi alcoolice, energizante sau produse din tutun.
Componenta de prevenție a inclus și activități desfășurate direct în sălile de clasă. La Colegiul „Andronic Motrescu” au avut loc 4 astfel de întâlniri la orele de curs, la care au participat 135 de elevi și cadre didactice.
În cadrul acestor sesiuni s-au discutat răspunderea penală și contravențională a minorilor, riscurile asociate consumului de alcool, tutun, energizante și substanțe interzise, precum și măsuri de prevenire a abuzurilor în mediul online.