MAE, atenționare de călătorie: Risc de incendii în Comunitatea Valenciană, Spania

Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români aflați, aflați în tranzit sau care intenționează să călătorească în Spania, după ce autoritățile locale au instituit cod portocaliu de risc de incendii de vegetație în Comunitatea Autonomă Valenciană, unde este în prezent activ un incendiu în El Saler, provincia Valencia. MAE recomandă evitarea zonelor afectate și respectarea instrucțiunilor autorităților spaniole.
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Spania că autoritățile locale au instituit un cod portocaliu de risc de incendii de vegetație în Comunitatea Autonomă Valenciană.
În prezent, este înregistrat un incendiu de vegetație în El Saler, provincia Valencia, transmite MAE.
Se recomandă cetățenilor români să evite deplasarea în zonele în care există incendii în desfășurare sau un risc iminent de producere a acestora, să verifice starea drumurilor prin canalele oficiale ale Direcției Generale de Trafic din Spania: etraffic.dgt.es/etrafficWEB/, să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale și să consulte în permanență informațiile publice comunicate de către autoritățile spaniole: https://www.112cv.gva.es/va/
MAE reamintește cetățenilor români că pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Valencia +34 964.216 171; +34 964.216.172; +34 964.203.331; +34 964.203.234; +34 962.985.644; +34 962.985.278; +34 961.237.364, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență.
Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și telefonul de urgență al Consulatului General al României la Valencia: +34 677 842 467.
MAE recomandă consultarea paginilor web: valencia.mae.ro și www.mae.ro și reamintește că românii care se deplasează în străinătate au la dispoziție aplicația 'Călătorește informat', care oferă informații și sfaturi de călătorie.