INS: Populația rezidentă a României a scăzut la 19,041 milioane de persoane la 1 ianuarie 2026

Publicat 28 aug. 2026, 10:51 Sursă realitatea.net

Populaţia rezidentă a României a fost de 19,041 milioane de persoane la 1 ianuarie 2026, în scădere cu 1.829 de persoane faţă de 1 ianuarie 2025, în principal din cauza sporului natural negativ, de 104.100 de persoane, arată datele publicate, vineri, de Institutul Naţional de Statistică (INS).

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