Loto 6/49, 16 iulie. Report de aproape 8 milioane de euro la categoria I: ce alte sume sunt puse în joc

Publicat 16 iul. 2026, 08:25 Sursă Realitatea.Net

Loteria Română organizează joi, noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Cel mai mare report este pus în joc la Loto 6/49, unde premiul de categoria I a ajuns la aproape 8 milioane de euro.

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