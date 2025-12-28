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Furtuna Johannes lovește Scandinavia: trei morți și zeci de mii de gospodării fără electricitate

Furtuna Johannes lovește Scandinavia: trei morți și zeci de mii de gospodării fără electricitate

Furtuna Johannes lovește Scandinavia: trei morți și zeci de mii de gospodării fără electricitate

Realitatea de Suceava
Scris de Realitatea de Suceava Publicat: 28 dec. 2025, 16:48

Trei morți și zeci de mii de gospodării fără electricitate

Furtuna Johannes a făcut ravagii sâmbătă și în noaptea de sâmbătă spre duminică în Scandinavia, provocând moartea a trei persoane, relatează AFP.

Rafalele violente de vânt au smuls copaci din rădăcini, au perturbat traficul rutier și feroviar și au generat pene masive de curent în mai multe regiuni din Suedia și Finlanda.

În Finlanda, peste 85.000 de gospodării se aflau încă fără electricitate duminică, după ce inițial aproximativ 180.000 au fost afectate. Companiile de energie au avertizat că restabilirea alimentării ar putea dura mai multe zile.

În Suedia, cel puțin 44.000 de gospodării rămâneau fără curent electric duminică, potrivit agenției suedeze de presă TT. Autoritățile continuă evaluarea pagubelor produse de furtună și monitorizează evoluția condițiilor meteo.

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