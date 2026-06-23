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Etapa a doua de înscriere la grădiniță: ce trebuie să știi înainte de 26 iunie
Grădiniță
A doua etapă de înscriere la grădiniță și creșă este în desfășurare. Locurile disponibile reprezintă diferența dintre numărul total alocat prin planul de școlarizare și locurile ocupate deja în etapa de reînscrieri.
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