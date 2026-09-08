Dunărea continuă să scadă. Hidrologii prognozează un debit de doar 1.300 mc/s

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 sept. 2026, 16:54

Debitul Dunării la intrarea în România este așteptat să scadă până la 1.300 de metri cubi pe secundă în următoarele zile, potrivit celei mai recente prognoze hidrologice.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Dunareadebit