Două persoane reținute în Neamț și Suceava pentru deținerea a 80.000 de țigarete de contrabandă

Publicat 6 nov. 2026, 11:30 Sursă agerpres

Două persoane au fost reținute pentru 24 de ore după ce polițiștii au descoperit aproximativ 80.000 de țigarete de contrabandă și peste 100.000 de lei la percheziții efectuate în județele Neamț și Suceava.

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