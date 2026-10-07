Dosar penal pentru vătămare corporală din culpă după un accident rutier în Vatra Dornei

Publicat 7 oct. 2026, 15:20 Sursă Suceava Live

Un incident rutier din Vatra Dornei, petrecut pe 2 octombrie, a devenit dosar penal după ce biciclistul acroșat de un autoturism s-a prezentat la spital cu leziuni, deși refuzase inițial transportul medical.

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