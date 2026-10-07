Dosar penal pentru vătămare corporală din culpă după un accident rutier în Vatra Dornei

Un incident rutier din Vatra Dornei, petrecut pe 2 octombrie, a devenit dosar penal după ce biciclistul acroșat de un autoturism s-a prezentat la spital cu leziuni, deși refuzase inițial transportul medical.
Polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier Vatra Dornei au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Cercetările au fost inițiate după ce un biciclist a declarat că suferă leziuni în urma unui accident rutier petrecut pe 2 octombrie 2026.
Incidentul s-a produs în jurul orei 14:20, la intersecția dintre strada Unirii și strada Florilor. O șoferiță, identificată inițial ca L.H., care conducea un autoturism marca Skoda, a depășit o bicicletă electrică fără a păstra distanța laterală necesară. Autoturismul a acroșat bicicleta, iar conducătorul acesteia, R.L., a căzut pe carosabil.
La fața locului s-a deplasat un echipaj medical, însă biciclistul a refuzat transportul la Spitalul Municipal Vatra Dornei. Testele de alcoolemie efectuate pentru ambele persoane implicate au dat rezultate negative. În absența unor vătămări declarate, poliția a înregistrat evenimentul ca un accident cu pagube materiale.
L.H. a fost sancționată contravențional cu o amendă de 1.946,25 lei, iar dreptul de a conduce i-a fost suspendat pentru 90 de zile.
Situația s-a schimbat pe 6 octombrie, când R.L. s-a prezentat la spital acuzând dureri. Medicii au stabilit diagnosticul de escoriații la genunchiul și cotul stâng, leziuni atribuite căzăturii din data de 2 octombrie.