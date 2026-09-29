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Doi minori, arestați preventiv în dosarul unei crime din Fălticeni
FOTO: Poliția Română/Facebook
Publicat29 sept. 2026, 10:55
Actualizat29 sept. 2026, 11:12
Tribunalul Suceava a dispus arestarea pentru 30 de zile a doi adolescenți de 17 ani, iar un al treilea minor urmează să fie expertizat.
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