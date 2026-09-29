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Doi minori, arestați preventiv în dosarul unei crime din Fălticeni

FOTO: Poliția Română/Facebook

FOTO: Poliția Română/Facebook

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat29 sept. 2026, 10:55
Actualizat29 sept. 2026, 11:12

Tribunalul Suceava a dispus arestarea pentru 30 de zile a doi adolescenți de 17 ani, iar un al treilea minor urmează să fie expertizat.

Tribunalul Suceava a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a doi adolescenți, ambii în vârstă de 17 ani, cercetați într-un dosar de omor.

Un al treilea minor, în vârstă de 15 ani, este de asemenea cercetat și urmează să fie supus unei expertize psihiatrice pentru stabilirea discernământului.

Conflictul s-a produs în timpul nopții

Potrivit anchetatorilor, incidentul s-a produs în Fălticeni, duminică dimineață, în jurul orei 4:30, după consum de alcool și un conflict spontan între două grupuri. Un tânăr de 25 de ani a suferit leziuni grave și a decedat ulterior.

Cercetările vizează, în funcție de persoanele implicate, infracțiuni precum omor, tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe. În această etapă este vorba despre acuzații formulate în cadrul anchetei penale, iar persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

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