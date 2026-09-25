Copilul de 4 ani găsit mort în Trotuș fusese văzut plângând înainte să dispară. Ce le-au spus muncitorilor

Copilul de 4 ani din Dofteana, județul Bacău, dispărut de acasă și găsit ulterior mort în râul Trotuș, a fost văzut înainte de tragedie alergând desculț și plângând.
Băiatul a trecut pe lângă mai mulți muncitori, care l-ar fi întrebat unde merge, însă acesta și-a continuat drumul. După mai bine de 24 de ore de căutări, trupul copilului a fost găsit în apa râului, la câteva sute de metri de locuință.
Copilul a plecat singur de acasă
Iosif Laurențiu Avram a dispărut din locuința familiei din Dofteana joi, iar autoritățile au mobilizat rapid forțe importante pentru găsirea lui. Peste 250 de polițiști, pompieri, jandarmi și voluntari au participat la operațiune. În zonă au fost folosite drone, camere cu termoviziune și un elicopter.
Potrivit informațiilor prezentate după găsirea copilului, băiatul ar fi sărit gardul din jurul casei și a pornit în fugă pe un drum paralel cu calea ferată.
A trecut plângând pe lângă muncitori
Înainte de dispariția sa, copilul a fost surprins de camerele de supraveghere alergând desculț și vizibil dezorientat.
Primarul comunei Dofteana a relatat că băiatul a trecut pe lângă câțiva muncitori. Aceștia l-ar fi întrebat unde pleacă, însă copilul a continuat să alerge. „A plecat tot în fugă, fiind desculț, plângea speriat”, a relatat edilul.
Din informațiile prezentate până acum, copilul ar fi parcurs aproximativ 200 de metri de-a lungul drumului paralel cu calea ferată. Trupul său a fost găsit la circa 500 de metri de casă.
Căutările s-au încheiat după aproape 24 de ore
Operațiunea de căutare s-a desfășurat atât pe uscat, cât și din aer. Echipele au verificat zona în timpul nopții și au continuat intervenția în cursul zilei de vineri.
În cele din urmă, scafandrii au găsit trupul copilului în râul Trotuș, în apropierea malului. Potrivit unui salvator, zona era dificilă din cauza apei reci și a curenților puternici, iar copilul ar fi fost prins în crengi.
Familia se mutase în Dofteana cu aproximativ o lună înainte de tragedie. Mama copilului era și asistentul personal al băiatului.
Poliția și Protecția Copilului fac verificări
Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili exact împrejurările în care s-a produs tragedia. Și reprezentanții Protecției Copilului urmează să verifice situația familiei.
Cazul este cercetat în continuare, iar anchetatorii trebuie să stabilească traseul parcurs de copil și circumstanțele care au dus la ajungerea lui în râul Trotuș.