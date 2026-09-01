Copiii s-au predat ecranelor, șotronul și leapșa dispar. Cât timp mai petrec afară la joacă cei mici, față de părinții lor

Publicat 1 sept. 2026, 11:41 Sursă realitatea.net

Copiii de azi petrec de aproape două ori mai puțin timp afară față de părinții lor, iar cea mai mare parte a timpului lor este destinat ecranelor și rețelelor sociale, se arată într-un studiu cu rezultate îngrijorătoare.

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